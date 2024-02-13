Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile ETSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK), Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza töreni öncesinde, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti. ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in de yer aldığı ziyarette, ETSO ile ETÜ arasındaki işbirliğinin artırılması için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Özakalın; "Üniversitelerimizin Potansiyelini Kullanacağız"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, genç ve kadın girişimcilerin dinamizmi ve heyecanının üretime ve yatırıma dönüşmesi gerektiğini belirterek, bilim ve teknolojinin odak noktası olan üniversitelerle yapılan işbirliklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Özakalın şunları söyledi; "Bizim açımızdan nicelikten önce nitelik geliyor. Bu anlamda iki üniversitemizin varlığı şehrimiz adına büyük bir avantaj ve artık biz bu avantajımızı her bakımdan kullanmak istiyoruz. Üniversitelerimizdeki bilgi potansiyelini iş dünyamızın sahadaki tecrübe ve kabiliyetiyle bir araya getirmek bizi her zaman daha ileriye taşıyacaktır. Erzurum Teknik Üniversitemizle imzalayacağımız bu protokolde kaleme aldığımız işbirliklerini gerçek manada hayata geçirmek ve pozitif sonuçlarını görmek bizleri mutlu edecektir. Bu vesileyle Odamıza ve iş dünyamıza desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen değerli Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Erzurum için güzel ve verimli çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz."

Rektör Prof. Dr. Çakmak; "İşbirliğimizin Güzel Sonuçları Olacak"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise ziyaretten ve imzalanacak olan işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bilgi ve inovasyonun bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda Ticaret ve Sanayi Odamızla, Genç ve Kadın Girişimciler kurullarımızla birlikte imza atacağımız bu işbirliği protokolü bizimi açımızdan da çok değerli ETSO ile TOBB İl KGK ve GGK ile yapacağımız işbirliklerinin sahaya yansıması, olumlu ve güzel çalışmalar yapılması hepimizi memnun edecektir. Gençlerimizin enerjisi, kadın girişimcilerimizin azmi bizleri şehrimiz ve ülkemiz adına ümitlendiriyor. Erzurum her zaman en iyisini hak ediyor. Bu şehir adına bir sinerji oluşturmalı ve bir tohum atmalıyız. İnşallah harcanan emeklerin karşılığı alınacaktır. İşbirliğimizin güzel sonuçları olacağına inanıyoruz. Biz de iş dünyamız adına üniversitemizle her zaman yeni işbirliklerine kapılarını açan sayın Başkanımız Saim Özakalın'ın nezdinde ETSO yönetimi ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarımızın değerli başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette daha sonra Başkan Özakalın, Rektör Prof. Dr. Çakmak ile TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ve TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları için ayrı ayrı hazırlanan işbirliği protokollerine imza attılar. İmza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Sena Türko da hazır bulundu. - ERZURUM