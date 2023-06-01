Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Birlik binasında yapılan genel kurulda açılış programının ardından Birlik başkanlığı seçimi ardından da Birlik Yönetim Kurulu, Konseyler ve Yüksek Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Saat 16.30'da tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından yeni TOBB Yönetimi şekillendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Yılmaz Kuşkay'dan yaklaşık 33 yıl sonra Saim Özakalın'la TOBB Yönetiminde temsil edilecek olması Erzurum iş dünyasında da sevinçle karşılandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki yeni TOBB Yönetimi şu isimlerden oluştu; Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Salih Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Zeki Kıvanç, Engin Yeşil, Hakan Ülken, Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Mehmet Büyüksimitçi, Mustafa Cihat Lokmanoğlu, İbrahim Burkay, Seyit Ardıç, Şekib Avdagiç, Işınsu Kestelli, Ali Çandır, Ender Yorgancılar, Mehmet Tuncay Yıldırım ve Saim Özakalın.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçimin ardından TOBB'un yeni yönetiminde görev alan isimleri tebrik ederek başarı dileğinde bulundu. TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise; Erzurum iş dünyasını TOBB'da temsil edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomisi, reel sektörümüzün sorunlarının çözümü için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Bize duyulan güveni boş çıkarmamak için hiç durmadan çaba göstereceğiz" dedi.

Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni de genel kurul öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile 365 Oda ve Borsa başkanının iştirak ettiği törene, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) temsilen de Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Üst Kurul Delegeleri; Haktan Ömeroğlu, M.Melik Kaya, Arif Köksal Yılmaz, Kadir Ovat ve Ali Yılmaz ile Genel Sekreter Kürşat Karagöl katıldı. Birlik merkezindeki törenin açış konuşmasını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

Hisarcıklıoğlu; "Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

Konuşmasında, Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş hayatından geldiğini, üretim ve ticaretin zorluklarına vakıf olduğunu ve kendisinin her zaman özel sektörün yanında yer aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Erdoğan'ın saatler süren toplantılarda iş dünyasının sorunlarını dinlediğini söyledi. Ülkenin daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh olması için üretmeye devam edeceklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, devletin kendilerine vereceği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Muş; "İş Dünyasının Heyecanı Motivasyon Kaynağımız"

Törende daha sonra konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, bugüne kadar tüm iş dünyasıyla bir çarkın dişlileri gibi uyum içinde çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da iş insanlarının azmi ve heyecanının kendileri için en büyük güç ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Bakan Muş, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının önünü açacak, güç birliği ve istişare içinde ekonomide büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Küresel ekonomide yaşanan istikrarsızlıklara ve bozulmalara rağmen Türkiye'ye ilişkin verilerin, ekonominin temellerinin sağlam olduğuna dikkati çeken Bakan Muş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye ekonomisi son yıllardaki ivmesini devam ettiriyor. Ülkemiz, 2022 yılında yakaladığı yaklaşık yüzde 5,6 büyümeyle, G20 ülkeleri arasında en yüksek 3. büyüme oranını yakaladı. İhracatçı firma sayımız 110 binin üzerine çıkarken, ihracatımız ilk kez 250 milyar dolar sınırını geçti. Küresel ekonomideki yavaşlamaya ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketine rağmen ekonomimiz 2023 yılında da güçlü performansına devam etti. İstihdamdan tüketici endeksine kadar deprem sonrası ortaya koyduğumuz seferberlikle ekonomimizin güçlü büyüme politikasına katkılar verilmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Dünyasına Seslendi

Törende Bakan Muş'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasının temsilcilerine hitap etti. 79. Genel Kurul münasebetiyle TOBB üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Genel Kurulun, TOBB, iş dünyası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Birliğin tüm mensuplarını, Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, güçlenmesine yaptıkları katkılar dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, TOBB'da delege olarak 10, 20,30 yıl ve üzerinde süresini tamamlayanları da kutladı.

81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın tamamını, 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer "Alperen" olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Sizlerin şahsında, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Başarı hikayesini, kamu-özel sektör dayanışmasıyla yazdık"

Konuşmasında, "Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraberce başardık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasiye yönelik tehditlere de beraber göğüs gerdiklerini ve ekonomiyi çökertmeyi amaçlayan saldırıları TOBB üyeleriyle beraber püskürttüklerini kaydederek şunları söyledi; "Türkiye'yi, tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp, 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51,5 milyonun üzerine beraber çıkardık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili 'TOGG Projesi'ni, sizlerin de sahiplenmesiyle beraber gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini, kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara, ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyasıyla, sivil toplumuyla, siyaset kurumuyla el birliği, gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum."

"Refah kayıplarını telafi edeceğiz"

Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardan da söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumumuzun farklı kesimlerinde yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız" şeklinde konuştu.

Milletin tüm kesimleri gibi iş dünyasının da beklentilerinin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar iş dünyasının taleplerine kulak tıkamadıklarını, sorunları görmezden gelmediklerini vurguladı. Konuşmasının sonunda iş insanlarından yatırımlarını daha da arttırmalarını, Türkiye vizyonunun inşasına omuz vermelerini isteyen Erdoğan, Hizmet Şeref Belgesi almaya hak kazanan delegeleri tebrik etti.

Törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özakalın'la Erzurum'a Selam Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler törenin ardından TOBB'dan ayrıldığı sırada ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'la bir süre ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Özakalın'a, Erzurum'a ve Erzurum iş dünyasına selamını iletmesini istedi. Başkan Özakalın törene katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım'la da görüşme imkanı buldu.

ETSO, TOGG Kurasında En Şanslı Oda Oldu

TOBB'daki Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nin sonunda Türkiye'nin otomobili TOGG'dan almak için TOBB aracılığıyla talepte bulunan Oda ve Borsalar için kura çekimi yapıldı. TOBB yetkilileri kura çekiminin ardından ilk olarak 16 aracın teslim edileceği ve belirlenen sıraya göre diğer oda ve borsalara da daha sonra teslimatların yapılacağı belirtildi.

Kura çekiminde ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın birinci sırayı çekerek, ETSO'nun adını TOGG kurasının en şanlı odası olarak ilk sıraya yazdırdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Özakalın'ı tebrik ettiği ve hayırlı olsun temennisinde bulunduğu kura çekiminde, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da 11. sırayı çekerek Erzurum'a ikinci TOGG'un gelmesini sağladı. Kura çekiminin sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilk 16 aracın sahibi olan oda ve borsa başkanlarına içerisinde nazar boncuğu ve ruhsat kabı bulunan bir set hediye etti.

Törene katılan diğer Oda ve Borsa Başkanları da talihli oda ve borsa başkanlarını tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.

ETSO heyeti bugün gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu'nda yeni yönetim için oy kullanacak.

Özakalın; "Gündemimiz belli, sonuca ulaşmak için çalışıyoruz"

TOBB Genel Kurulu ve TOGG'la ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "Türk iş aleminin güçlü bir şekilde temsil edildiği TOBB'un 79. Genel Kurulu ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun. Törene teşrifleriyle reel sektöre verdiği ehemmiyeti bir kez daha gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık yeni dönemde ekonomiye yönelmemiz, daha fazla üretmeye, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Aynı şekilde Erzurum özelinde de zaten iş dünyamızın gündemi belli, sonuca ulaşmak için çalışıyoruz. 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmamız başta olmak üzere 2. OSB'nin genişletilmesi, yatırımcılarımızın taleplerinin karşılanması ve bütün sektörlerde yaşanan sıkıntıların çözümü için el birliği ve istişareyle mesai harcamaya devam edeceğiz."dedi.

Özakalın, TOGG çekilişinde ilk sıranın ETSO'ya çıkmasıyla ilgili de; "Oda olarak milli projemize imkanlarımız ölçüsünde destek vermek amacıyla bir talepte bulunmuştuk. Kura çekiminde 1 numarayı çekmek bizim için de sürpriz oldu. Ticaret Borsamız da 11. sırayı çekerek ikinci TOGG'un şehrimize gelmesini sağladı. Oda ve Borsamıza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM