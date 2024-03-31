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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 3. Çalıştayı Hazırlıkları Devam Ediyor

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenecek olan, '3. Erzurum Çalıştayı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Çalıştay kapsamında, ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, '3. Erzurum Çalıştayı Oda Organları Hazırlık Toplantısı'na; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Meslek Komitelerinin başkanları ile ilgili komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, çalıştayın koordinatörlüğünü yapan, ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı, hazırlık süreçleri ve bu kapsamda yapılan anketlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, 3. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu toplantısının Erzurum'un gelecek vizyonuna ışık tutacak önemli bir etkinlik olacağını ifade ederek, çalıştayda; şehrin potansiyeli, fırsatları, eksik yönleri, şehre değer katacak ve göçün önüne geçecek proje ve çalışmaların neler olabileceğinin objektif bir bakış açısıyla ortaya koyulacağını dile getirdi.

Erzurum'un meselelerinin çözüme kavuşturulmasında istişare ve ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kültürü şehrin tamamına yaymak için çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi; "Biz ETSO olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden gelişip kalkınması, sanayileşmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için ortak akıl ve istişareyi her zaman ön planda tutuyoruz. Sorumluluk anlayışı ve aidiyet duygusuyla şehrimizin dinamiklerini harekete geçirip memleketimizin sorunlarını ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çözme gayretimizi sürdürmeliyiz. Odamızın bu anlamda gösterdiği çabaların paydaşlarımızda da karşılık bulması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çalıştayımıza katkı sunan bütün kurum temsilcilerine, Odamız organlarında ve komisyonlarda görevli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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