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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 250 Liradan İşlem Gördü

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 250 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tavuk eti ve patates gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 250 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg250,00250,00250,00HTS
Tavuk etiKg65,0087,0081,16HTS
PatatesKg8,508,508,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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