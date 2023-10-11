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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 250 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 250 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tavuk eti ve patates gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.