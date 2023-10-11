Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 250 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 250 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tavuk eti ve patates gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 250 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|250,00
|250,00
|250,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|65,00
|87,00
|81,16
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|8,50
|8,50
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi