Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 230 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 230 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 230 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|230,00
|230,00
|230,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|210,00
|210,00
|210,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|7,50
|10,00
|8,05
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi