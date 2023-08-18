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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 230 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 230 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 230 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg230,00230,00230,00HTS
Kaşar peyniriKg210,00210,00210,00HTS
Yağlı peynirKg45,0045,0045,00HTS
İnek sütüKg7,5010,008,05HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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