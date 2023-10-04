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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 210,35 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 210,35 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 210,35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg206,00213,00210,35HTS
Kuru soğanKg10,0027,0016,84HTS
PatatesKg14,5032,0022,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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