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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 185,05 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 185,05 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 185,05 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg184,99185,24185,05HTS
Civil peynirKg120,00120,00120,00HTS
Tavuk etiKg54,47131,2399,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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