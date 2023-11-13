Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 185,05 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 185,05 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 185,05 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|184,99
|185,24
|185,05
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|120,00
|120,00
|120,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|54,47
|131,23
|99,90
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi