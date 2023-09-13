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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 180,88 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 180,88 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 180,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg165,85184,95180,88HTS
Kaşar peyniriKg160,00160,00160,00HTS
Civil peynirKg110,00110,00110,00HTS
PatatesKg12,5012,5012,50HTS
Kuru soğanKg12,0012,0012,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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