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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 175 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 175 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağı kilogramı 175 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 175 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg175,00175,00175,00HTS
Kaşar peyniriKg240,00240,00240,00HTS
PatatesKg5,0012,005,32HTS
NohutKg35,5035,5035,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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