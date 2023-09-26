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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 174,90 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 174,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 174,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg174,90174,90174,90HTS
Tavuk etiKg57,9557,9557,95HTS
Et büyükbaşKg284,00284,00284,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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