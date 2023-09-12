Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 166,09 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 166,09 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 166,09 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|165,00
|170,00
|166,09
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|180,00
|180,00
|180,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|93,04
|115,13
|106,41
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|135,00
|135,00
|135,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi