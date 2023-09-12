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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 166,09 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 166,09 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 166,09 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg165,00170,00166,09HTS
Kaşar peyniriKg180,00180,00180,00HTS
Civil peynirKg93,04115,13106,41HTS
Göğermiş peynirKg135,00135,00135,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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