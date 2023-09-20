Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 163,37 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 163,37 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 163,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|284,00
|310,00
|284,05
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|57,00
|57,00
|57,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|163,37
|163,37
|163,37
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi