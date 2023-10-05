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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 162,06 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 162,06 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 162,06 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg158,42168,32162,06HTS
Civil peynirKg79,2199,0190,68HTS
Kuru soğanKg13,0013,0013,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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