Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 150 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 150 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|150,00
|150,00
|150,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|10,00
|12,00
|11,73
|HTS
|Sucuk
|Kg
|600,00
|600,00
|600,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi