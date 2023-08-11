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Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 150 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 150 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg150,00150,00150,00HTS
Kuru soğanKg10,0012,0011,73HTS
SucukKg600,00600,00600,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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