Üye Girişi
Haberler
Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 140 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 140 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağı kilogramı 140 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 140 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg140,00140,00140,00HTS
Kaşar peyniriKg158,00158,00158,00HTS
Kuru soğanKg4,004,004,00HMS
Tavuk etiKg47,0085,0059,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title