Üye Girişi
Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 107 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 107 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 107 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg107,00107,00107,00HTSG
Kaşar peyniriKg87,50133,67120,20HTSG
Kuru fasulyeKg75,0075,0075,00HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title