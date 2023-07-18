Erzurum Ticaret Borsasında Tereyağı Kilogramı 107 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 107 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 107 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|107,00
|107,00
|107,00
|HTSG
|Kaşar peyniri
|Kg
|87,50
|133,67
|120,20
|HTSG
|Kuru fasulye
|Kg
|75,00
|75,00
|75,00
|HTSG
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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