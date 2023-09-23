Erzurum Ticaret Borsasında proje bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve Genel Sekreteri Ensar Korucuk, Borsa Akreditasyon, Proje Geliştirme ve Dış İlişkiler Departmanı personeli ile bir araya gelerek, Borsa tarafından tescilleri gerçekleştirilen ve çalışmaları devam eden Coğrafi İşaretli Ürünler, Gastronomi, Akreditasyon ve Proje çalışmalarına ilişkin bilgiler aldılar.