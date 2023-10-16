Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 16,96 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 16,96 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|11,00
|19,00
|16,96
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|50,00
|108,94
|70,05
|HTS
|Nohut
|Kg
|31,68
|54,46
|43,07
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi