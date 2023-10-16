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Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 16,96 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 16,96 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg11,0019,0016,96HTS
Tavuk etiKg50,00108,9470,05HTS
NohutKg31,6854,4643,07HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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