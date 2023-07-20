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Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg8,0015,009,40HTS
Kırmızı mercimekKg27,0027,0027,00HTS
Tavuk etiKg54,0084,9974,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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