Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları Açıklandı
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 9,40 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|8,00
|15,00
|9,40
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|27,00
|27,00
|27,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|54,00
|84,99
|74,17
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
Erzurum Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500