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Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 30 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg138,00313,00302,97HTS
PatatesKg30,0030,0030,00HTS
Kuru soğanKg13,0025,0013,50HTS
Lor peynirKg25,0069,8032,71HTS
Civil peynirKg18,5090,0956,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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