Erzurum Ticaret Borsasında Patates Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 30 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|138,00
|313,00
|302,97
|HTS
|Patates
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|13,00
|25,00
|13,50
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|25,00
|69,80
|32,71
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|18,50
|90,09
|56,17
|HTS
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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