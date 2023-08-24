Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Kilogramı 620 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı 620 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 620 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|620,00
|620,00
|620,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|284,50
|400,00
|307,67
|HTS
|Pastırma
|Kg
|730,00
|730,00
|730,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|54,00
|120,00
|95,90
|HTS
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi