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Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Kilogramı 620 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı 620 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 620 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg620,00620,00620,00HTS
Et büyükbaşKg284,50400,00307,67HTS
PastırmaKg730,00730,00730,00HTS
Tavuk etiKg54,00120,0095,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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