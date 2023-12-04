Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Kilogramı 558 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|558,00
|558,00
|558,00
|HTSG
|Et büyükbaş
|Kg
|349,50
|355,24
|351,01
|HTSG
|Tereyağı
|Kg
|194,50
|198,65
|196,58
|HTSG
|Patates
|Kg
|6,00
|16,00
|11,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,00
|12,00
|8,70
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|197,65
|197,65
|197,65
|HTSG
|Yağlı peynir
|Kg
|129,76
|129,76
|129,76
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi