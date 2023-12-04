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Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Kilogramı 558 Liradan Satıldı

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Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg558,00558,00558,00HTSG
Et büyükbaşKg349,50355,24351,01HTSG
TereyağıKg

194,50198,65196,58HTSG
PatatesKg

6,0016,0011,00HTS
Kuru soğanKg

5,0012,008,70HTS
Kaşar peyniriKg

197,65197,65

197,65

HTSG
Yağlı peynirKg129,76129,76

129,76

HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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