Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı ortalama 183,73 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 183,73 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|155,00
|203,00
|183,73
|HTSG
|Et büyükbaş
|Kg
|53,70
|313,00
|71,22
|HTS
|Pastırma
|Kg
|160,00
|160,00
|160,00
|HTSG
|Tavuk eti
|Kg
|35,10
|92,80
|58,67
|HTSG
|Patates
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi