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Erzurum Ticaret Borsasında Kavurma Fiyatları Açıklandı

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Erzurum Ticaret Borsasında kavurmanın kilogramı ortalama 183,73 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 183,73 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg155,00203,00183,73HTSG
Et büyükbaşKg53,70313,0071,22HTS
PastırmaKg160,00160,00160,00HTSG
Tavuk etiKg35,1092,8058,67HTSG
PatatesKg11,0011,0011,00HTS
Kuru soğanKg12,0012,0012,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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