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Erzurum Ticaret Borsasında Civil Peynirin Kilogramı 99,65 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 99,65 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 99,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKg80,48110,0099,65HTS
PatatesKg15,0015,0015,00HTS
TereyağıKg190,00190,00190,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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