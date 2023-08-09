Erzurum Ticaret Borsasında Civil Peynirin Kilogramı 99,65 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 99,65 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 99,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|Kg
|80,48
|110,00
|99,65
|HTS
|Patates
|Kg
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|190,00
|190,00
|190,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi