Erzurum Ticaret Borsasında Civil Peynirin Kilogramı 83,71 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 83,71 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 83,71 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peyniri
|Kg
|62,38
|115,13
|83,71
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|128,03
|128,33
|128,09
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|11,80
|12,20
|12,13
|HTS
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi