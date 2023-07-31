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Erzurum Ticaret Borsasında Civil Peynirin Kilogramı 83,71 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 83,71 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 83,71 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peyniriKg62,38115,1383,71HTS
Kaşar peyniriKg128,03128,33128,09HTS
İnek sütü Kg11,8012,2012,13HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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