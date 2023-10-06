Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
Kaşar peyniriKg215,00

215,00215,00HTS
Yağlı peynirKg84,16122,23100,68HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title