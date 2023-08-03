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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
Kaşar peyniriKg188,12188,12188,12HTS
TereyağıKg148,51168,53156,27HTS
Lor peyniriKg39,6039,6039,60HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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