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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 312,96 Liradan Satıldı

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 312,96 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Et büyükbaş (Kg) - En az fiyat: 300,00 TL, En çok fiyat: 313,00 TL, Ortalama: 312,96 TL, Satış şekli: HTS. Kaşar peyniri (Kg) - En az fiyat: 325,00 TL, En çok fiyat: 325,00 TL, Ortalama: 325,00 TL, Satış şekli: HTS.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 312,96 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg300,00313,00312,96HTS
Kaşar peyniriKg325,00325,00325,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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