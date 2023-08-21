Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 312,96 Liradan Satıldı

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 312,96 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Et büyükbaş (Kg) - En az fiyat: 300,00 TL, En çok fiyat: 313,00 TL, Ortalama: 312,96 TL, Satış şekli: HTS. Kaşar peyniri (Kg) - En az fiyat: 325,00 TL, En çok fiyat: 325,00 TL, Ortalama: 325,00 TL, Satış şekli: HTS.