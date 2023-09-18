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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 311,98 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 311,98 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 311,98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg300,00313,00311,98HTS
PatatesKg30,0030,0030,00HTS
TereyağıKg160,00206,00166,34HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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