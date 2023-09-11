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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 309,45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,45 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 309,45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg240,00313,00309,45HTS
TereyağıKg210,00210,00210,00HTS
Yağlı peynirKg108,33110,00109,78HTS
Kuru soğanKg12,0027,0012,38HTS
PatatesKg11,0032,0013,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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