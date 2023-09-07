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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 308,27 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 308,27 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 308,27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg250,00350,00308,27HTS
Et küçükbaşKg70,00230,00141,95HTSG
TereyağıKg250,00250,00250,00HTS
Kaşar peyniriKg251,16251,16

251,16

HTS
Yağlı peynirKg143,92143,92143,92HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş

Kaynak: AA / Ekonomi

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