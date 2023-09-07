Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 308,27 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 308,27 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 308,27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|250,00
|350,00
|308,27
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|70,00
|230,00
|141,95
|HTSG
|Tereyağı
|Kg
|250,00
|250,00
|250,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|251,16
|251,16
|251,16
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|143,92
|143,92
|143,92
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş
Kaynak: AA / Ekonomi