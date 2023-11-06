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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 300,39 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 300,39 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 300,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg138,00313,00300,39HTS
PatatesKg30,0032,0031,35HTS
Kuru soğanKg7,4327,0010,23HTS
TereyağıKg165,04210,00166,81HTS
Kaşar peyniriKg150,00200,20166,72HTS
Yağlı peynirKg184,00184,00184,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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