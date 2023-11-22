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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 284 Liradan Satıldı

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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 284 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg284,00284,00284,00HTS
TereyağıKg179,99235,00180,69HTS
Kaşar peyniriKg135,00197,00152,61HTS
Civil peynirKg110,00130,00115,45HTS
Yağlı peynirKg135,00135,00135,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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