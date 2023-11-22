Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 284 Liradan Satıldı
Son Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 284 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|284,00
|284,00
|284,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|179,99
|235,00
|180,69
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|135,00
|197,00
|152,61
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|110,00
|130,00
|115,45
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|135,00
|135,00
|135,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi