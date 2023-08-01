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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 276,34 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 276,34 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 276,34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg230,26313,00276,34HTS
TereyağıKg150,00150,00150,00HTSG
Kuru soğanKg4,0012,005,65HMS
PatatesKg5,0013,5010,21HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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