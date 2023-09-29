Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 252,17 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 252,17 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 252,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|237,00
|330,00
|252,17
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|150,00
|235,00
|163,64
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|140,00
|140,00
|140,00
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi