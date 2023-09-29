Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 252,17 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 252,17 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 252,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg237,00330,00252,17HTS
TereyağıKg150,00235,00163,64HTS
Yağlı peynirKg140,00140,00140,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

title