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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 227,76 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 227,76 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 227,76 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg151,00284,00227,76HTS
Küçükbaş etKg99,0099,0099,00EBKS
Yağlı peynirKg118,00118,00118,00HTS
Yem çuvalıKg320,19320,19320,19HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et ve Balık Kurumu Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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