Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 212,26 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 212,26 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 212,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|160,00
|234,00
|212,26
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|79,21
|79,21
|79,21
|HTS
|Patates
|Kg
|12,50
|14,50
|13,94
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|7,50
|8,50
|8,04
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi