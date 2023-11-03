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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 315,79 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 315,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg313,00330,00315,79HTS
PatatesKg11,0019,9013,14HTS
Tavuk etiKg55,0055,0055,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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