Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 226,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 226,55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|200,00
|255,00
|226,55
|HMS
|Tavuk eti
|Kg
|57,02
|92,64
|68,34
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|11,00
|11,50
|11,49
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi