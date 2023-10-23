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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 226,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 226,55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg200,00255,00226,55HMS
Tavuk etiKg57,0292,6468,34HTS
İnek sütüKg11,0011,5011,49HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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