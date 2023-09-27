Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 188,92 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 188,92 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
EBKS: Et Balık Kurumu Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|151,00
|365,00
|188,92
|EBKS
|Kuru fasulye
|Kg
|30,28
|30,28
|30,28
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|56,00
|71,55
|60,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi