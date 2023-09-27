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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 188,92 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 188,92 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg151,00365,00188,92EBKS
Kuru fasulyeKg30,2830,2830,28HTS
Tavuk etiKg56,0071,5560,10HTS
EBKS: Et Balık Kurumu Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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