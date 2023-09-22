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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 303,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 303,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg280,00313,00303,25HTS
BuğdayKg7,917,917,91HTS
ZeytinyağıKg67,5067,5067,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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