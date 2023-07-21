Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 270,25 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca lor peyniri ve tavuk eti fiyatları da açıklandı.