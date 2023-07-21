Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 270,25 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca lor peyniri ve tavuk eti fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 270,25 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|249,55
|313,00
|270,25
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|85,00
|85,00
|85,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi