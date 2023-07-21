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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 270,25 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca lor peyniri ve tavuk eti fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 270,25 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg249,55313,00270,25HTS
Lor peyniriKg70,0070,0070,00HTS
Tavuk etiKg85,0085,0085,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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