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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 165,55 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 165,55 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg100,00306,93165,55HTSG
Civil peynirKg120,00155,22121,34HTSG
Kuru fasulyeKg80,2080,2080,20HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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