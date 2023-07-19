Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 165,55 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 165,55 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|100,00
|306,93
|165,55
|HTSG
|Civil peynir
|Kg
|120,00
|155,22
|121,34
|HTSG
|Kuru fasulye
|Kg
|80,20
|80,20
|80,20
|HTSG
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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