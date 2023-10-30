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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 335,91 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 335,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg331,34349,01335,91HTS
Tavuk etiKg52,7194,8772,03HTS
PatatesKg7,0010,008,26HTS
Kuru soğanKg7,5013,009,30HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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