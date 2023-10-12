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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 287,38 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 287,38 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg284,00313,00287,38HTS
Civil peynirKg99,01115,13108,00HTS
NohutKg34,3034,3034,30HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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