Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|151,00
|413,00
|193,10
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|99,00
|99,00
|99,00
|ESKS
|Tereyağı
|Kg
|121,17
|158,42
|140,19
|HTSG
|Patates
|Kg
|9,65
|10,00
|9,83
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|69,31
|87,13
|73,89
|HTSG
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi