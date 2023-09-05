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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 193,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg151,00413,00193,10ESKS
Et küçükbaşKg99,0099,0099,00ESKS
TereyağıKg121,17158,42140,19HTSG
PatatesKg9,6510,009,83HTS
Civil peynirKg69,3187,1373,89HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Erzurum Ekonomi Haberler

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