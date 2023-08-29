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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 247,79 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 247,79 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg225,00310,00247,79HMS
BuğdayKg7,757,757,75HTS
Yeşil mercimekKg37,0037,0037,00HTS
Kuru soğanKg16,0016,0016,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

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