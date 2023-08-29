Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 247,79 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 247,79 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|225,00
|310,00
|247,79
|HMS
|Buğday
|Kg
|7,75
|7,75
|7,75
|HTS
|Yeşil mercimek
|Kg
|37,00
|37,00
|37,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi