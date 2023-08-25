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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 256,50 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 256,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg241,39328,03256,50HTS
Et küçükbaşKg231,90278,43238,25HTS
Tavuk etiKg42,6257,9045,36HTS
PatatesKg6,0014,5010,54HTS
Kuru soğanKg6,0011,007,64HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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