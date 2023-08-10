Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,95 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|138,00
|350,00
|265,95
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|80,00
|80,00
|80,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi