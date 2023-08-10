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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,95 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 265,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg138,00350,00265,95HTS
Kuru soğanKg25,0025,0025,00HTS
Tavuk etiKg80,0080,0080,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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