Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tavuk eti, süzme bal ve yumurta gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.