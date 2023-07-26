Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca tavuk eti, süzme bal ve yumurta gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|42,17
|85,41
|61,24
|HTS
|Süzme bal
|Kg
|160,00
|160,00
|160,00
|HMS
|Yumurta
|Adet
|1,72
|1,72
|1,72
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi